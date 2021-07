Gravina: “Obiettivo Wembley centrato. Spinazzola? Silenzio tombale nello spogliatoio”

Il presidente della Figc ha parlato il giorno dopo il successo sul Belgio che è valso la qualificazione dell'Italia alla semifinale

Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il giorno dopo il successo sul Belgio che è valso la qualificazione dell'Italia alla semifinale di Euro 2020 da disputare a Wembley contro la Spagna. "Questo concetto di bellezza che stiamo diffondendo con questi ragazzi e che sta contaminando tutto il Paese non è soltanto legato al calcio che stiamo giocando ma anche alla qualità dello stare insieme e al sentimento di amicizia", ha aggiunto Gravina a margine della conferenza stampa dell'Aia.

"E' stato emotivamente coinvolgente rientrare nello spogliatoio ieri e vedere un clima come se avessimo perso solo perché un compagno aveva avuto un infortunio. E' uno dei momenti che più ricorderò nella mia carriera di sportivo. Entrando nello spogliatoio c'era un silenzio tombale. Questi ragazzi hanno condiviso il dolore, anche fisico, di questo ragazzo. Questo è un segno di bellezza. Questo vogliamo trasmettere agli italiani", lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, sull'infortunio di Spinazzola a margine della conferenza stampa per le nomine AIA.

Poi ha aggiunto: "Mi è dispiaciuto tantissimo, stava dando tanto alla squadra. Gli auguro un rientro veloce e rapido. Spinazzola è un grande professionista, ma ha anche grandi qualità umane. Un grandissimo abbraccio a lui, mi dispiace per quello che ha dovuto subire forse in un eccesso di entusiasmo e in uno sforzo tecnico ha pagato un prezzo alto".