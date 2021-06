Scommesse, dopo l’assoluzione Gravina concede la grazia a Signori: radiazione annullata

L'ex calciatore era stato accusato di aver aggiustato la partita tra Piacenza e Padova del 2010 ma è stato assolto

Era stato radiato in seguito alle accuse sul calcioscommesse . Ma Beppe Signori, ex attaccante italiano, era stato assolto dall'accusa di aver aggiustato la partita tra Piacenza e Padova del 2010. Il filone principale dell'inchiesta sulle scommesse illecite nel calcio, al tribunale di Cremona, si era concluso con la prescrizione.

Per questo il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha firmato la grazia per l'ex calciatore a seguito di un percorso fatto dalla federazione. Un percorso che si è concluso col parere positivo da parte dell'ufficiale legale della FIGC. In questo modo l'ex calciatore potrà tornare, qualora volesse, tornare a lavorare nel calcio.