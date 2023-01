Graziani: “Inter ha i mezzi per un campionato migliore. Barella? Fossi Marotta…”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani , ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria in Supercoppa: "C'è tanta autostima e entusiasmo con un altro trofeo in bacheca: si presume che ci sia uno slancio positivo nella seconda parte di stagione.

L'Inter ha tutti i mezzi per fare un campionato migliore, 10 punti di svantaggio sono tanti. C'è da fare un girone di ritorno a più del massimo e potrebbe anche non bastare. Barella? Se io fossi Marotta non mi siederei a parlare con nessuno se non si parte da 60 milioni di euro".