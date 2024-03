Ciccio Graziani, ex attaccante e campione del mondo con l'Italia nel 1982, in un'intervista concessa a Il Giornale è tornato sull'errore decisivo di Lautaro Martinez contro l'Atletico Madrid, che ha sancito l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "Lautaro resta comunque un top player. I rigori non li sbaglia mai solo chi non li tira. Anche la Fiorentina ne ha sbagliati 4 di seguito. Forse in allenamento bisognerebbe applicarsi di più".