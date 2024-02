Come vede in questo momento Lukaku e Dybala?

«Per come si muove, il belga mi sembra abbia 4-5 chili di troppo. Non è l’attaccante veloce, forte e resistente che avevamo visto a inizio stagione. Mi sembra non abbia più quella potenza quando riparte, saltava di testa o protegge la palla. Forse ha ragione De Rossi, è stanco, ma a me pare appesantito. Se il problema non è questo va capito in fretta quale sia. Ora c’è bisogno del vero Lukaku altrimenti si fa fatica a andare avanti».