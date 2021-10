Graziani: “Spalletti al Napoli? Sta facendo cose incredibili, ma non buttiamo…”

Le parole dell'ex centravanti: "Non buttiamo il lavoro importante che ha fatto Gattuso. Anche con lui la squadra ha avuto un'anima"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Ciccio Graziani, ex centravanti, ha commentato così il lavoro svolto sin qui da Luciano Spalletti al Napoli: «Sicuramente Luciano sta facendo cose incredibili a Napoli, ma non buttiamo il lavoro importante che ha fatto Gattuso. Anche con lui la squadra ha avuto un'anima. Nella prima parte dello scorso campionato ha avuto troppi infortuni per poter essere giudicata lucidamente. Poi, quando ha avuto tutti gli uomini, ha fatto tanti punti e ha sfiorato la Champions. Peccato per quel pareggio contro il Verona che ha vanificato tutto».