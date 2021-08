Gregucci: “Inzaghi pronto per l’Inter. Lukaku deve essere più decisivo in Europa”

L'ex collaboratore tecnico di Roberto Mancini dice la sua sulla stagione che attende i nerazzurri nel dopo Conte

Angelo Gregucci, ex collaboratore tecnico di Roberto Mancini alla Fiorentina e al Manchester City e suo vice all'Inter nel 2016, ai microfoni de L'Interista ha parlato della stagione che attende i nerazzurri: "Credo che Simone sia all'altezza dell'Inter, raccoglie delle solide basi edha un vantaggio strutturale, in quanto il suo predecessore, ossia Antonio Conte, utilizzava il 3-5-2. Naturalmente porterà le sue metodologie, alla Lazio è cresciuto. Lo aspetta una stagione importante, deve difendere il titolo e fare una Champions all'altezza. Ecco, proprio la Champions sarà il banco di prova: il giudizio nei suoi confronti da parte dei media passerà da quanto riuscirà a fare in Europa. Per me sarà l'aspetto decisivo.