Guarino: “Derby? Mi aspettavo questa prestazione. Si vince con questo spirito di squadra”

Il coach dell'Inter Femminile Rita Guarino ha commentato la vittoria nel derby contro il Milan per 3-0:

Mi aspettavo dalla mia squadra questo tipo di prestazione da un punto di vista dell'atteggiamento. Abbiamo approcciato bene alla gara, molto aggressiva, anche se dal punto di vista tecnico la partita non mi è piaciuta. I derby si vincono con questo spirito di squadra. Bisogna andare in campo e dare il massimo, non stendiamo tappeti rossi, contro di noi se la devono sudare. Daremo sempre il massimo. Il Sassuolo è una squadra con un ottimo allenatore, sono favoriti, dobbiamo pensare alla nostra prestazione.