Guarneri: “Inter, non sottovalutare la Cremonese. Bisogna guardare avanti”

Aristide Guarneri, indimenticato ex difensore della Grande Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Cremonese: "Sempre emozionante vedere questo campo, mi vengono in mente ricordi di anni fa. Per me è una partita speciale, faccio il tifo per tutte e due: spero che l'Inter vinca il campionato e che la Cremonese si salvi. Il tifo lo faccio per l'Inter, le mie vittorie le ho fatte qui, ma io sono di Cremona, se si salvano sono felicissimo. L'Inter non deve sottovalutare la Cremonese: deve giocare con la testa, aiutarsi e lasciare stare i risultati passati, deve guardare avanti. Messaggio ai tifosi? Come quelli dell'Inter non ci sono in Italia. Avanti così".