"Il Genoa valuta il suo gioiello intorno ai 30 milioni e il Napoli – che in estate potrebbe essere il club con maggior liquidità in circolazione dopo la cessione di Osimhen – non si fa certo spaventare dalla richiesta. Anzi, ragiona come è giusto fare in questi casi su possibili contropartite che possano piacere al Grifone come può essere Leo Ostigard, il difensore norvegese che ha debuttato in Italia proprio in maglia rossoblù prima di trasferirsi poi al Napoli. Il Genoa sa che non può rappresentare un ostacolo alla crescita del giocatore e accontenterà il suo desiderio di vivere una nuova esperienza in un top club, ma almeno non sembra orientato ad accettare contropartite nell’operazione. Solo cash, da reinvestire per migliorare la rosa di Gilardino".