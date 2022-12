Hakimi, il padre: “Lo voleva l’Atletico Madrid, ma ho preferito firmasse per il Real”

Hassam Hakimi, padre di Achraf, esterno del Paris Saint-Germain ed ex Real Madrid, Borussia Dortmund e Inter, ai microfoni de El Larguero de la Ser ha parlato degli inizi della carriera del figlio: "Il primo anno l'ho portato nella scuola di fianco a casa, perché non aveva tempo o il pomeriggio libero. Lì ha fatto i test per l'Atletico, volevano prenderlo. Gli hanno messo il contratto, ma noi abbiamo detto di no perché quella settimana avevamo un appuntamento con il Real Madrid. Ho preferito che firmasse per il Real Madrid".