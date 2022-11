Marocco, Hakimi pronto per il Belgio. Il ct: “In sofferenza ma è un Mondiale e…”

Hakimi era in dubbio per la partita contro il Belgio. Il calciatore del Marocco, ex Inter, aveva a he fare con problemi ad una coscia, ma dopo ulteriori test effettuati il suo allenatore ha spiegato che sarà tra i titolari.

«Per me, Hakimi e Mazraoui sono in grado di giocare la partita contro il Belgio. Ma vedrò se correrò il rischio o meno dopo aver consultato lo staff medico. Hakimi è in sofferenza, ma deve superarlo, è un Mondiale. Devi essere a tutti i costi in campo anche se questo significa correre dei rischi», ha detto il ct Walid Regragui.