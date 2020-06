Marocchi: “Hakimi? Ha bisogno che Skriniar non abbia braccino. Conte migliori i tre centrali”

Giancarlo Marocchi ha parlato dell’acquisto di Hakimi da parte dell’Inter e ha sottolineato questo a Skysport: «Conte deve migliorare i tre giornali. Il marocchino è un grandissimo giocatore se non deve fare tutta la fascia. Nella Juve di Conte i tre difensori centrali si occupavano di tutta la larghezza del campo. Hakimi ha bisogno che Skriniar non abbia il braccino che ha adesso. Quando c’è uno largo che esca,non si preoccupi di stare in braccio a de Vrij. Se i tre centrali si arrangiano lui lo vedremo spesso avanti».

(Fonte: SS24)