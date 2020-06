Sky – Hakimi-Inter, questione di ore: attesa per visite e firma

A Skysport fanno il punto sulla trattativa Hakimi. Un’ala destra per tornare a volare, così Matteo Barzaghi definisce il giocatore del Real che sta arrivando all’Inter. Questione di poche ore, massimo giorni utili per sistemare i dettagli burocratici, poi visite e firme. Mercato e campo viaggiano a braccetto. Il presente si chiama Parma. I nerazzurri scenderanno in campo senza Conte in panchina. Cambierà qualcosa in difesa. Non ci sarà ancora Brozovic e toccherà all’attacco caricarsi sulle spalle una reazione da parte dei nerazzurri necessaria comunque dopo il pari con il Sassuolo che ha compromesso il cammino verso il titolo ora lontano otto punti.

(Fonte: SS24)