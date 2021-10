Inter, nessuna certezza sul rinnovo di Handanovic. Su Brozovic e Insigne…

Il capitano nerazzurro non ha ancora trovato un'intesa per il prolungamento, e a 37 anni potrebbe concludere la sua avventura a Milano

Tengono banco le questoni legate ai rinnovi di contratto: sono tanti, infatti i calciatori in scadenza a giugno al centro di complicate trattative per il prolungamento. Il Corriere della Sera fa il punto su Handanovic e Brozovic, che per motivi differenti non hanno ancora trovato un'intesa con il club nerazzurro. Senza dimenticare Lorenzo Insigne, in rotta con il Napoli e nel mirino proprio dell'Inter: