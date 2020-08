Inter, Handanovic: “Vietato perdere la bussola, ci sarà da soffrire. Ma abbiamo nostre armi”

Prima della gara con lo Shakhtar, Samir Handanovic ha parlato con i media e ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ad Inter TV: «Dobbiamo sapere che ci sarà da soffrire e da stringere i denti. Non dovremo perdere la bussola, abbiamo le nostre armi e vogliamo metterle in pratica. Come dico sempre: che vinca il migliore. Settimana lunga, abbiamo riposato e lavorato bene, non eravamo abituati., È servito vedremo domani se l’abbiamo preparata bene», ha detto il capitano nerazzurro.

(Fonte: Inter TV)