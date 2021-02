Iaria: “Inter, Suning non vuole rimetterci. Se finirà in mano ad un fondo la politica…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione finanziaria e societaria di Inter e Milan

"Milan in rampa di lancio, l'Inter di Suning è in grande difficoltà. Due società che sono in due cicli aziendali diversi. L'Inter era partita due anni prima. C'è sicuramente una differente forza economica, il fatturato dell'Inter è doppio. Ma le ambizioni di Suning hanno portato a investimenti onerosi e questo si è tradotto in un indebitamento finanziario di quasi 400 milioni contro i 100 del Milan. Si è creato un ribaltamento. Il Milan ha margini di manovra maggiori. L'effetto Covid ha pesato per entrambe, perdite gigantesche: 195 milioni per il Milan 202 per l'Inter. Dalla cassa difficoltà maggiori per l'Inter perché si porta dietro l'eredità del debito più pesante. In questo momento l'Inter soffre di più. La politica verde del Milan sta dando i suoi frutti, col ritorno in Champions potrà spendere di più. L'Inter potrebbe vivere la stessa cosa vissuta dal Milan. Ingenti spese per l'Inter fatte da Suning che ha investito oltre 70o milioni, compreso l'acquisto delle vecchie azioni, e quindi non deve perderci nella vendita. Questa necessità di non creare minus valenza impatterà sul budget dell'acquirente. L'Inter avendo questo alto indebitamento e portandosi dietro tutta una serie di costi, stipendi superiori di 50 milioni al Milan, non potrà essere una società libera che potrà permettersi grossi investimenti, ancor di più se subentrerà un fondo che ha come mantra la gestione razionale per valorizzare asset da rivendere nel giro degli anni".