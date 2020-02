Cinque giorni al derby di Milano: in casa Milan tengono banco le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, assente domenica scorsa contro il Verona e ancora in dubbio per la stracittadina contro l’Inter. Come riporta Sky Sport, l’attaccante svedese prosegue il suo lavoro differenziato, in accordo con lo staff medico rossonero, ma da Milanello filtra un cauto ottimismo.