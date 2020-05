In Francia – PSG, Icardi già proiettato a cambiare numero di maglia

C’è chi parla di 10 mln all’anno, chi addirittura di 12. In Francia le indiscrezioni su Icardi si sprecano nel giorno nel quale arriverà l’ufficialità del riscatto da parte del PSG. Il giocatore aveva già firmato, al momento del prestito, un contratto fino al 2024. Dal suo arrivo in Francia ha dovuto togliersi la maglia numero 9, il numero che indossava nell’Inter, e aveva preso la 18. La 9 era di Cavani. L’attaccante, spiegano in Francia, vuole cambiare di nuovo il numero e tornare al suo 9. “Con la partenza quasi certa dell’uruguaiano che è in scadenza, il giocatore potrà recuperare il suo numero”. Magari per la prossima stagione. Perché Cavani potrebbe estendere il suo contratto e rimanere almeno per essere a disposizione del PSG per la Champions che si gioca ad agosto.

(Fonte: footmercato.net)