Icardi paga caro il tradimento, per salvare il matrimonio cede tutto a Wanda fino al…

La decisione del giocatore del Psg sta facendo molto discutere e fa felice (e ricca) Wanda: a Mauro rimangono le briciole?

Dall'Argentina arrivano dettagli precisi sul nuovo accordo stipulato tra Mauro Icardi e Wanda Nara per quanto riguarda il patrimonio della coppia. Il flirt parigino con China Suarez è costato carissimo al giocatore del Psg, che per salvare la relazione e il matrimonio con la moglie è arrivato ad una decisione importante in merito ai diritti della sua immagine e alle case e auto di lusso in loro possesso. Ecco il "malloppo" che si porta a casa Wanda con il nuovo contratto... (LEGGI QUI)