Icardi, Inter e PSG sempre più vicini: Wanda manda segnali, via al countdown finale

I contatti sono quotidiani, la deadline è vicina. Il futuro di Mauro Icardi deve essere scritto entro il 31 maggio e l’attaccate argentino è sempre più vicino alla conferma al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il club parigino e l’Inter stanno lavorando sull’entità dello sconto, rispetto ai 70 milioni pattuiti la scorsa estate, e la distanza non è più ampia: la società nerazzurra chiede 60 milioni di euro per il riscatto, cifra che al momento il PSG ha raggiunto solamente attraverso i bonus.

Per quanto riguarda il contratto, Icardi non deve trovare nessuna intesa con il direttore sportivo dei transalpini Leonardo: “L’accordo fino al 2024 Maurito l’ha già firmato lo scorso settembre, al momento del passaggio in prestito, e prevede un ingaggio a salire che lo porterà – nell’ultimo anno – fino alla doppia cifra, 10 milioni di stipendio. Viceversa, tornasse all’Inter – ma l’ipotesi non è d’attualità – Maurito ripartirebbe dallo stipendio della sua ultima stagione in nerazzurro, poco più di 4 milioni“.

I segnali positivi arrivano anche dai canali social: la moglie e manager “Wanda Nara ha ‘apprezzato’ i commenti di chi le faceva i complimenti per l’operazione in dirittura col PSG” scrive la Rosea. Ulteriori conferme su un’operazione che farebbe felici tutti: a Parigi sono molto contenti del rendimento di Icardi, che con un gol ogni 98 minuti ha una media migliore rispetto a quella di Neymar, mentre l’argentino regalerebbe all’Inter una plusvalenza quasi totale nel prossimo bilancio.