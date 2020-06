Festa dell’imbarazzo con Icardi, Di Maria ci torna su: “Non si poteva annullare per una gara”

A febbraio in pratica, in Francia si era parlato di scandalo. E siccome Icardi era ancora un tesserato dell’Inter quella festa tra compagni, dopo la sconfitta del PSG contro il Borussia Dortmund, aveva fatto discutere pure in Italia. L’argentino aveva organizzato una mega festa e non ci aveva rinunciato nonostante la sconfitta. Si festeggiava il suo compleanno, ma anche quelli di Di Maria e Cavani.

Proprio Di Maria è tornato su quella serata e su quelle polemiche. «Perché se c’è qualcosa che è andato storto al lavoro, non hai intenzione di festeggiare il tuo compleanno? Siamo anche umani, abbiamo una vita. Abbiamo celebrato i nostri compleanni. Non è stato il momento perfetto per una festa del genere? Sì, lo era. Tutto era pronto, c’erano molti ospiti, non potevamo annullarlo per una partita. E poi tutto è andato bene perché i miei compagni hanno vinto al ritorno per due a zero contro il Dortmund».

(Fonte: L’Equipe)