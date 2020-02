In Francia continua a far discutere la festa organizzata dai giocatori del PSG per festeggiare i compleanni di Cavani, Icardi e Di Maria. In conferenza stampa Thomas Tuchel non ha nascosto il suo disappunto: “Sono rimasto davvero sorpreso da questo video, in questo modo. Ne abbiamo parlato all’interno dello spogliatoio e quello che ci siamo detti deve rimanere internamente“, ha detto l’allenatore.