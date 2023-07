Icardi rimane al Galatasary e fa felice anche l’Inter: ecco la cifra incassata

Il trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi al Galatasaray dopo la positiva stagione in prestito dal Paris Saint-Germain avrà effetti positivi anche sull'Inter: il club nerazzurro, infatti, incasserà una parte dei 10 milioni di euro previsti dal trasferimento dell'attaccante argentino in Turchia.

Questo, come spiega Calcio & Finanza, in virtù del contributo di solidarietà del 5% sul totale della spesa previsto per la valorizzazione dei calciatori, che viene riconosciuto alle società che hanno contribuito alla formazione e all'istruzione del giocatore in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e il 23° anno di età. L'Inter, insieme a Sampdoria, Barcellona e Vecindario, rientra in questa categoria, e si spartirà quindi il 5% di 10 milioni di euro, così ripartito: ai nerazzurri andranno 150mila euro, alla Sampdoria 150mila euro, al Barcellona 125mila euro e al Vecindario 75mila euro.