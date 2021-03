Ex Inter, Icardi torna in Italia? La Roma ci pensa, il PSG apre al prestito

L'attaccante argentino può lasciare Parigi: un intermediario lo ha proposto ai giallorossi per il dopo Dzeko

La Serie A potrebbe presto riaccogliere Mauro Icardi : l'ex attaccante dell'Inter, nelle ultime due stagioni in forza al Paris Saint-Germain, secondo il Corriere dello Sport sarebbe stato proposto da un intermediario alla Roma, che cerca una soluzione di livello per sostituire il partente Dzeko. Un'operazione difficile, ma non impossibile:

"La partenza di Dzeko, che ha ancora un anno di contratto e uno stipendio da 7,5 milioni netti, può lasciare spazio all'arrivo di un illustre collega, che sarà comunque affiancato da Borja Mayoral, il cui eventuale riscatto dal Real Madrid verrà rimandato al 2022. Il nome che è stato proposto da un intermediario di fiducia è Mauro Icardi, che il Psg è disposto a cedere per ragioni di bilancio. Anche in prestito con diritto di riscatto. L'operazione non è semplice, perché il giocatore ha un ingaggio molto alto. Ma la Roma la sta valutando. In fondo Icardi è ancora giovane (è del 1993) e può rappresentare una scommessa intrigante".