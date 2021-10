Icardi non se la sente: salta la gara col Lipsia. “Troppo colpito dai problemi con Wanda”

L'ex giocatore dell'Inter era convocato per la gara di CL di questa sera ma ha informato il club di non farcela ad esserci per la sua situazione familiare

Eva A. Provenzano

"Troppo colpito dai problemi con Wanda".Icardi, convocato tra le fila del PSG che affronterà in CL il Lipsia, non sarà a disposizione. Nonostante Pochettino lo abbia inserito tra gli uomini da poter impiagare contro i tedeschi, il giocatore argentino ha dato forfait. Si apprende dai giornali francesi. In particolare il quotidiano Le Parisien spiega: "L'attaccante è stato esonerato dalla gara, troppo colpito dai problemi familiari con la moglie Wanda".

Dopo aver saltato gli allenamenti di domenica e lunedì a causa dei problemi coniugali, il calciatore stava comunque bene questa mattina ed era stato convocato dall'allenatore della formazione francese. Ma nel pomeriggio ha comunicato al club che non se la sente di giocare. "Attualmente è a Parigi, dopo essere stato a Milano, ma non si sente in grado di giocare. È molto colpito dalla separazione annunciata sabato sera dalla moglie Wanda Nara", si legge su l'Equipe. Così, vista la sua assenza e quella di Neymar e Di Maria, il tecnico dovrebbe schierare Draxler al fianco di Messi e Mbappé.

(Fonte: L'Equipe - Le Parisien)