Lazio-Bologna finisce 2-1. Papera di Radu, Fiorentina-Cremonese 3-2 al 95′

Rimonta vincente per la Lazio di Sarri che regola 2-1 il Bologna. L'espulsione al 6' di Maximiano spiana la strada ai rossoblù che passano in vantaggio al 38' con Arnautovic su rigore. Nella ripresa, però, i biancocelesti prima pareggiano con un'autorete di De Silvestri e poi ribaltano il match grazie al primo gol di Ciro Immobile al 79'. Vittoria al fotofinish per la Fiorentina, che supera 3-2 la Cremonese: toscani avanti due volte grazie a Bonaventura e Jovic, grigiorossi che ristabiliscono la parità prima con Okereke e poi Bianchetti, salvo capitolare al 95' per il gol di Mandragora, complice il grave errore di Radu.