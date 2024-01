Immobile e Luis Alberto rientrano prima del previsto: ci saranno contro l’Inter in Supercoppa

"Luis Alberto ha fatto pure meglio: non solo la corsa, addirittura i primi esercizi col pallone ieri pomeriggio. Doppia seduta, doppia sorpresa a Formello anche se per cantare vittoria è troppo presto. Il capitano e il suo vice si sottoporranno a nuovi esami la prossima settimana, prima di avere il via libera per tornare in gruppo", spiega il Messaggero.