Impallomeni: “Conte? Chi lo vorrà in Italia dovrà mostrargli un progetto. Non credo…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del futuro di Antonio Conte . Il tecnico sembra sempre più lontano dal Tottenham e non è escluso un suo ritorno in Serie A. "Ha cercato di tirare la macchina, stimolarla in ogni modo ma non c'è riuscito al Tottenham. Poi ha avuto anche delle tragedie che lo hanno colpito, oltre alla situazione fisica personale. E' stato un anno negativo, difficile da gestire. Io credo sia inaccessibile a certe cifre che ho sentito, tipo 17-18 milioni, ma credo che sia disposto a ridursi l'ingaggio per tornare".

"Non credo sia la questione economica fondamentale per lui, lui vuole sposare un progetto, vuole avere delle garanzie tecniche. Chi lo vorrà in Italia deve mostrargli un progetto. Lui rispetto a mostri sacri ha una maggiore capacità di saper costruire o ricostruire squadre vincenti. A livello nazionale parlo. E' uno come Spalletti. Se voglio sperare di creare qualcosa di vincente nell'immediato prendo lui, se invece devo legittimare un percorso già virtuoso e vincere in Europa non lo prendo".