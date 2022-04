Impallomeni: “Inter? Se gioca così rischia di non vincere con la Roma”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della prestazione dei nerazzurri in Coppa Italia con il Milan

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni parla così: "L'Inter se gioca così rischia di non vincere contro la Roma. Concede di più rispetto a quella vista fino a dicembre. Ha regalato 15' nel primo e nel secondo tempo. Per battere la Roma deve fare almeno due gol. Se non vince con la Roma si rovina anche Bologna. Se passa indenne queste due, ha la strada spianata per lo Scudetto. Con la Roma quindi sarà una finale per l'Inter, perché la Roma non ha nulla da perdere".