Impallomeni: “Bonucci dovrebbe chiedere scusa. Inzaghi fortunato, ha giocato col fuoco”

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato della sfida di ieri sera in Supercoppa tra Inter e Juve

Intervistato da Tmw Radio, l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato della sfida di ieri sera in Supercoppa tra Inter e Juve:

"L'Inter è superiore ora alla Juventus, Inzaghi però ha giocato con il fuoco. Togliere in un solo colpo a 15' dal termine Dzeko, Lautaro e Barella è stato un azzardo colossale. E' tornata normale e concesso alla Juventus metri, rimettendola in partita. Alex Sandro ha messo la ciliegina sulla torta poi. Inzaghi è molto bravo ma anche fortunato. Azzecca molto spesso i cambi e ieri si è salvato. Kulusevski poi ha perso l'ennesima chance, non ha capito cosa vuol dire essere alla Juventus".