Impallomeni: “Italia, affrontare così la Germania è stato un atto di presunzione”

"In una giornata così triste non me la sento di fare una critica eccessiva. Tutti esaltavano giorni fa il nuovo percorso ma dicevo di stare calmi, perché non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Mancini è arrivato a 50 esordienti, ora è arrivato il momento di fare la sintesi e proseguire con uno zoccolo duro. Immobile e Chiesa vanno recuperati, Tonali, Verratti, Pellegrini e Barella sono titolari, poi nel calcio c'è una regola non scritta, ossia che la squadra deve riconoscersi in una titolarità. Esistono 7-8/11 fissi. Poi ci sono dei cali di forma e ci stanno le alternative. Mancini non credo che perseveri in questa situazione. Dopo questo tracollo affrontare la Germania così è stato un atto di presunzione. Non si poteva presentare un attacco del genere. Anche loro hanno problemi davanti ma Werner ci ha punto due volte. E per fortuna si sono fermati".