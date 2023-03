Incocciati sull’Inter: “Fortunata contro il Porto. E quando succedono queste cose…”

"Certo, ma quando uno ce l'ha, di solito non è solo per una serata: la fortuna ti accompagna per tuta la competizione, come per la Nazionale agli Europei: Inzaghi ne sta avendo. Il Benfica è una squadra di altissimo livello, molto quadrata e che non ha mai perso in questa Champions. A livello realizzativo fa paura, è di grande qualità. In queste gare però può succedere di tutto".