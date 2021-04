Infantino: “La Fifa disapprova la SuperLeague. I responsabili? O si è dentro o si è fuori”

Le parole del presidente della Fifa: "La SuperLeague è un qualcosa di chiuso, un distacco dalle istituzioni attuali, dai campionati, dalle federazioni"

Intervenuto durante il congresso dell'Uefa, Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato così della creazione della SuperLeague, esprimendo tutto il proprio disappunto: "Alla FIFA non possiamo che disapprovare fortemente la creazione di una SuperLeague che è un qualcosa di chiuso, un distacco dalle istituzioni attuali, dai campionati, dalle federazioni, dalla UEFA e dalla FIFA. C'è molto da buttare per magari un guadagno economico a breve termine per alcuni. Le persone devono pensare con molta attenzione. Hanno bisogno di riflettere e hanno bisogno di assumersi le proprie responsabilità. Se alcuni scelgono di andare per la loro strada, allora devono vivere con le conseguenze della loro scelta. Sono loro i responsabili di essa. In concreto, o sei dentro o sei fuori. Non puoi essere metà dentro e metà fuori.