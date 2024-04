Così sui suoi social il presidente della Fifa Gianni Infantino. "Congratulazioni alle squadre che hanno già conquistato il loro posto e buona fortuna alle squadre in competizione per i posti rimanenti", ha proseguito il numero uno del calcio mondiale. Inter e Juventus le due squadre italiane finora qualificate.

