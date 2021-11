Infantino: “Spareggi Mondiali? Dura per l’Italia, ma lo è anche per gli altri”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino parla ai microfoni di Dazn delle qualificazioni per il Mondiale in Qatar e delle possibilità dell'Italia

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - ''L'Italia deve ancora fare un paio di spareggi. È dura, però è dura anche per gli altri. L' Italia ha vinto il campionato europeo, è una Nazionale di assoluta classe''. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino parla ai microfoni di Dazn delle qualificazioni per il Mondiale in Qatar e delle possibilità dell'Italia di Mancini di raggiungere l'obiettivo negli spareggi di marzo. ''In questo momento - dice - stiamo discutendo sulla fatto il Mondiale di giocarsi ogni quattro anni o ogni due. Magari queste cose possono anche aiutare a far crescere il livello del calcio nel mondo e a far sì che che magari chi non si qualifica possa qualificarsi due anni dopo e non debba aspettare 4 anni''.

''L'Italia - aggiunge Infantino - già non si è qualificata nel 2018. E' importante partecipare al mondiale per qualsiasi Paese al mondo. Vediamo chi ci sarà chi lo merita''. ''Il calcio italiano - dice ancora il presidente della Fifa - esprime lo spettacolo, nel senso che la passione che c'è in Italia non c'è in altri Paesi Certo ci sono tante cose da fare, ma non dimentichiamo che l'Italia è campione d'Europa e mi sembra una cosa non da poco'. I club italiani sono in cima alle classifiche anche a livello internazionale, il calcio italiano è in cima al mondo e io sono convinto che con qualche piccolo accorgimento può ritornare al top''. (ANSA).