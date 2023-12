Lazio, Martusciello: “Infortunio Luis Alberto da valutare nelle prossime 24/48 ore”

Si ferma Luis Alberto e la Lazio trema, nonostante la vittoria per 1-0 contro il Cagliari. Ecco le parole del vice allenatore Giovanni Martusciello (Maurizio Sarri era infatti influenzato) a DAZN: "Si è vinta una partita complicata. Contenti per il risultato, un po' meno per la prestazione di squadra, ma ci teniamo stretti questi 3 punti per risalire. Luis Alberto è da valutare con lo staff medico, vediamo domani mattina come risponde, nelle prossime 24/48 ore. Per ora su lui non abbiamo nulla di concreto al momento".