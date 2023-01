Ingroia: “Penalizzazione è troppo poco, la Juve dovrebbe andare in Serie B”

"La Juve? Dovrebbe andare in serie B, credo che la penalizzazione di 15 punti sia troppo poco, mandiamola in B, lo dico da uomo di giustizia e non da tifoso". La pensa così l'ex magistrato, avvocato e candidato Premier Antonio Ingroia, tifoso interista, che oggi, nel corso del programma di Rai Radio 1 'Un giorno da pecora', ha parlato del caso delle plusvalenze in cui è rimasta coinvolta la società bianconera.