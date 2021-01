Sono cinque le acconciature nerazzurre in lizza per il premio di ‘Unusual‘. StarCasino Sport ha lanciato un sondaggio per eleggere la capigliatura più stravagante.

In corsa cinque calciatori dell’Inter, tra presente e passato: Marcelo Brozovic, Sebastian Frey, Mario Balotelli, Taribo West e Giuseppe Bergomi.