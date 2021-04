Mancini: “Inter, grande squadra. Tra la mia e questa di Conte molte affinità”

Il ct della Nazionale italiana ha parlato del primo posto in classifica dei nerazzurri e della sua esperienza a Milano

Roberto Mancini , ct della Nazionale italiana , è testimonial per la Regione Marche. A margine della conferenza stampa di presentazione del progetto di promozione del territorio ha parlato anche dell'Inter : «Un club di grande blasone in Italia e nel mondo, quest’anno ha una grande squadra».

«L'Inter è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e con serietà i risultati poi arrivano, dovrebbe essere un esempio per tutti», ha aggiunto. Ed è tornato sulla sua esperienza in nerazzurro: «Anche quando io arrivai all’Inter non si vinceva da tanti anni. Abbiamo lavorato per due anni anche con un po’ di fatica, abbiamo iniziato a vincere prima la coppa, poi siamo arrivati agli scudetti. Poi c’è stata l’Inter che ha vinto tutto, le affinità tra questa di Conte e la mia sono molte».