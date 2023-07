Inter, Agoume e Salcedo non partiti per il Giappone: il punto sul loro futuro

Il centrocampista classe 2002 e l'attaccante classe 2001 non parteciperanno alla tournée in Estremo Oriente

Lucien Agoume ed Eddy Salcedo non sono partiti insieme al resto dei compagni alla volta del Giappone, dove l'Inter disputerà due amichevoli contro Al-Nassr e Paris Saint-Germain. Il centrocampista classe 2002 e l'attaccante classe 2001, tornati rispettivamente dai prestiti al Troyes e al Genoa, non rientrano nei piani nerazzurri, e si sta cercando una soluzione per entrambi.