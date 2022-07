Inter, sfuma anche Akanji? Il Borussia Dortmund lo propone in Premier League

Un altro dei nomi accostati all'Inter per rinforzare la difesa potrebbe presto sfumare. Secondo il Sun, il Borussia Dortmund starebbe proponendo Manuel Akanji in Premier League. Il centrale svizzero, classe '95 e in scadenza nel giugno 2023, non rientra più nei piani del club giallonero, che vorrebbe però evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate e spera di incassare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero Arsenal e Manchester United.