TS – Inter, si complica la pista Marcos Alonso: Marotta ha già pronta l’alternativa

L’obiettivo numero uno sulla lista della spesa dell’Inter di Antonio Conte per la fascia sinistra resta Marcos Alonso.

Secondo quanto riferisce il Tuttosport, il rilancio nel Chelsea da titolare dello spagnolo cambia le carte in tavola, con i Blues che si priveranno di lui più difficilmente.

L’Inter ha già pronta l’alternativa per far fronte all’emergenza sulla sinistra causata dai problemi al ginocchio di Kwadwo Asamoah: si tratta di Matteo Darmian, torna in Italia la scorsa estate e ora in forza al Parma.