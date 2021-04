Inter, ansia azzurri: oggi risultato dei tamponi. Ieri allenamento individuale

Barella, Bastoni e Sensi, dopo gli impegni con l'Italia di Mancini, nella giornata di ieri hanno fatto ritorno ad Appiano Gentile

Barella, Bastoni e Sensi, dopo gli impegni con l'Italia di Mancini, nella giornata di ieri hanno fatto ritorno ad Appiano Gentile e, con le dovute precauzioni, hanno svolto una seduta d'allenamento individuale. L'Inter attende con ansia l'esito dei tamponi, previsto per oggi. Scrive il Corriere dello Sport:

"E veniamo all'ansia: è quella relativa ai nazionali azzurri che facevano parte del gruppo squadra di Mancini "tormentato" dalle positività di diversi membri dello staff tecnico e di Bonucci. I tre sono arrivati ieri alla Pinetina e, grazie all'esito negativo del test rapido, sono potuti entrare, recarsi nelle rispettive camere dove hanno mangiato e si sono cambiati per poter svolgere una seduta individuale. Fatta la doccia ancora in camera, hanno raggiunto le rispettive abitazioni. Oggi conosceranno l'esito del tampone molecolare fatto ieri e si sottoporranno anche a quello previsto per tutta la squadra".