Inter al lavoro per anticipare Thuram. Robinson? Tutto passa da Gosens

La dirigenza sta studiando come anticipare l'arrivo di Marcus Thuram, mentre sonda il terreno per Antonee Robinson

Il campionato è fermo e l'Inter sta approfittando della pausa Mondiale per concentrarsi sul mercato e sulle possibili operazioni da realizzare a gennaio. Questo il punto da Il Giorno: "La dirigenza sta studiando come anticipare l'arrivo di Marcus Thuram, mentre sonda il terreno per Antonee Robinson, difensore del Fulham e della nazionale statunitense: per il classe '97 la società inglese non è disposta a scendere sotto i 23 milioni di euro, motivo per cui Marotta potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto ma tutto passa dall'eventuale partenza di Robin Gosens a gennaio, con lo Shalke 04 interessato all'esterno tedesco".