Sky – Inter, primo allenamento ad Appiano: squadra divisa in tre gruppi. Lukaku e Lautaro…

L’Inter è ripartita. In tarda mattinata è arrivato l’esito dei test che hanno evidenziato e confermato che tutti gli elementi della prima squadra sono risultati negativi al Covid-19. Oggi pomeriggio il centro sportivo di Appiano è rimasto aperto a disposizione per tutti gli atleti che hanno lavorato in tre gruppi:

“Nel primo si è partiti con capitan Handanovic, dunque Candreva, Young, Padelli, Barella, Brozovic, D’Ambrosio, Eriksen, Esposito e Vecino. Doccia nelle stanze, rientro a casa e via col secondo raggruppamento, con presenti Sensi, Bastoni, Biraghi, il giovane Filip Stankovic – figlio di Dejan -, Gagliardini, De Vrij, Moses e Berni. Infine ultimo gruppo composto da Ranocchia, i due attaccanti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, Skriniar, Asamoah, Borja Valero, Sanchez e Godin”, riporta Sky Sport.