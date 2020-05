Inter, tutto pronto ad Appiano Gentile per la ripresa: gruppo al completo, Sanchez…

Con la fase 2 ormai alle porte, l’Inter si prepara per il tanto atteso ritorno agli allenamenti di gruppo, in attesa di ricevere il via libera per la ripresa delle competizioni. Come riporta Tuttosport, tutto pronto ad Appiano Gentile per riaccogliere i ragazzi di Antonio Conte, con Alexis Sanchez che sarà l’ultimo a terminare il suo periodo di quarantena:

“Alla Pinetina tutto è stato organizzato per garantire la ripresa in sicurezza mentre i giocatori sono già abili e arruolabili. L’ultimo a posizionarsi sui blocchi sarà Alexis Sanchez che, a inizio settimana, terminerà la quarantena scattata il 21 aprile, giorno del suo sbarco a Milano di ritorno dal Cile“.