Inter, Assemblea dei soci: questo il passaggio più importante. Lion Rock…

Ieri si è svolta l'assemblea dei soci straordinari. Modificato anche lo statuto della società

Ieri si è svolta l'assemblea dei soci straordinari che ha visto l'ingresso di due consiglieri indipendenti: Carlo Marchetti e Amedeo Carassai. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , nel corso dell’assemblea è stato modificato anche lo statuto della società.

"Il passaggio più importante è l’innalzamento della soglia dal 10% al 35% della quota per definire un socio di minoranza qualificato. Lion Rock, comunque in qualche modo legato a Zhang, è al 31% e oggi di fatto non è più tale".