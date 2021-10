Inter, rischio attacco cortissimo con la Lazio: tanti interrogativi ed è allarme

Gli aggiornamenti sulle possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi per il match di sabato all'Olimpico

Una sola certezza verso la Lazio al momento: Edin Dzeko. Lautaro Martinez sta bene, ma sarà reduce dagli impegni con la sua Argentina e tornerà solo venerdì. Salvo sorprese giocherà regolarmente dal 1’, ma Inzaghi deciderà solo dopo aver parlato col giocatore visti i tanti impegni ravvicinati. Come sottolinea il Corriere dello Sport, “il rischio è quello di un reparto cortissimo, a tre giorni dalla partita all'Olimpico. Scatta l'allarme di un'Inter per il momento sicura solo di Dzeko, capo-cannoniere nerazzurro con sei gol. Un uomo solo al comando dell'attacco. Il resto è un'incognita, interrogativi in serie con il volo transoceanico di mezzo. L'inconveniente, al netto dei tre sudamericani che torneranno solo nelle ore precedenti alla gara, è lo stop di Correa”, si legge. L'affaticamento muscolare del Tucu non preoccupa, ma al momento è da considerare in dubbio.