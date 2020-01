CdS – Inter, con il Lecce torna Lautaro: Conte nuovamente alle prese con un ballottaggio

L’Inter torna a pensare al campionato e lo farà oggi, dopo il giorno di riposo concesso da Antonio Conte in seguito al successo contro il Cagliari in Coppa Italia. Domenica la squadra nerazzurra sarà di scena al ‘Via del Mare’ di Lecce con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva in trasferta con un percorso quasi netto fatto di 8 vittorie e un pari.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Conte tornerà ad affidarsi ai titolari. In attacco c’è Lautaro accanto a Lukaku, mentre si rivedranno Candreva sulla destra e De Vrij al centro della difesa. Dall’inizio anche Barella e Sensi ai lati di Brozovic, mentre torna in auge il ballottaggio tra Bastoni e Godin: al momento sembra essere l’ex Parma in vantaggio sull’uruguaiano.